Sky – Inter, Lukaku è tornato dal Belgio: per Big Rom seduta personalizzata ad Appiano

Si avvicina il rientro in campo di Romelu Lukaku. Come riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, l'attaccante nerazzurro è tornato dal Belgio, dove ha svolto fisioterapia in seguito all'infortunio muscolare accusato in allenamento nei giorni scorsi, e ha svolto questa mattina una seduta personalizzata ad Appiano Gentile: "Lukaku rientrato ad Appiano. Allenamento personalizzato per lui", scrive il giornalista. Ecco il tweet: