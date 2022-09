Sky – Lukaku in Belgio, viaggio in sintonia con l’Inter. E più di qualcuno spera che…

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Romelu Lukaku è partito per il Belgio per proseguire l'iter

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Romelu Lukaku è partito per il Belgio per proseguire l'iter per rientrare dall'infortunio e per condividere i progressi con lo staff medico belga. Il viaggio è stato concordato con lo staff medico e con la dirigenza dell'Inter e Lukaku resterà in Belgio qualche giorno prima di rientrare ad Appiano Gentile.