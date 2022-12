Da Mac Allister a Musah fino a Thuram: i 10 nomi sul taccuino dell’Inter

Da quando il campionato si è fermato, gli occhi dei dirigenti nerazzurri sono puntati su diversi calciatori, possibili rinforzi per gennaio o per la prossima stagione. Per la Gazzetta dello Sport sono dieci i profili sul taccuino della dirigenza nerazzurra, alcuni si stanno mettendo in mostra proprio al Mondiale. Il primo è quello di Tyler Adams del Leeds: "Il mediano del Leeds è da tempo nei database dell'Inter, e il viaggio di Piero Ausilio in Qatar ha riportato in auge l'idea Adams. Il Lipsia in estate ha incassato 17 milioni di euro, in Inghilterra è titolare e il suo contratto scade nel 2027. Se per caso si presentasse uno spiraglio, però, l'Inter sarebbe interessata".