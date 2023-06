City-Inter, il possesso e Haaland contro l’arma delle fasce: le chiavi tattiche. E i cambi..

“L’ex tecnico del Barça ha dato priorità a elementi come Bernardo Silva e Grealish che aiutano la sua squadra a dettare il contesto gara, il primo attraverso la distribuzione palla (91% di completi) e il secondo con la sua capacità di risalire il campo palla al piede e di creare pericoli alle difese avversarie (17 occasioni generate). Per evitare di subire pericolose transizioni Guardiola ha poi adottato una disposizione iniziale con una linea difensiva con quattro centrali di ruolo (o con tre e Walker) volta a permettere ai Citizens una miglior difesa contro i ribaltamenti di campo avversari. Accanto a questa soluzione il tecnico catalano ha poi deciso di impostare la squadra con una disposizione prevalente 4-4-2 in non possesso, che diventa un 4-2-4 in fase di pressione alta e che consente di poter affrontare fasi di difesa posizionale”.