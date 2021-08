Marotta: “Mercato Inter, difficoltà come altri club. Felici di Correa-Lautaro. Le Nazionali…”

L'ad nerazzurro ha fatto un bilancio sul mercato ma ha parlato anche della Serie A appena iniziata e delle Nazionali

«Problema giocatori in Nazionale? Ringrazio il presidente Gravina e il presidente Dal Pino per l'attenzione che stanno riservando a questo tema molto importante. Bisogna considerare che il club deve essere sempre al centro della situazione. Di conseguenza affrontare una giornata di campionato e la successiva prima giornata di Champions League con giocatori in condizioni non ottimali, rappresenta un grande danno che ogni club patisce». Beppe Marotta, a Radio1, nel corso del programma 'Zona Cesarini', ha commentato la questione Nazionali con i club costretti a lasciar partire i giocatori costretti a trasferte lunghe e rischi di infortunio. Ha poi parlato anche della Serie A appena iniziata e non solo: