Marotta: “Giocheremo contro un Milan arrabbiato. Ho visto Inter concentrata”

«Sicuramente uno spot importante per l'Inter ma per tutto il calcio italiano, un valore aggiunto per la storia del calcio italiano». Beppe Marotta a SportMediaset: «Rivincita per lo scudetto? Inutile rivangare il passato siamo concentrati sul presente ed è una pagina indimenticabile. Vogliamo essere protagonisti questa sera per sognare qualcosa di straordinario. Errori da non commettere? Inutile fare pretattica, dobbiamo metterci preparazione, concentrazione, intelligenza tattica, giocheremo contro un Milan arrabbiato che vuole recuperare dall'ultima sconfitta e dovremo stare attenti».