Marotta: “Inzaghi resta all’Inter di sicuro. Dybala? Prendiamo atto ma…”

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato nerazzurro prima del derby d'Italia di questa sera

Manca poco ormai al calcio d'inizio di Juventus-Inter. Della sfida di stasera ha parlato Beppe Marotta ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Sarà una partita assolutamente emozionante, spero uno spot per il nostro movimento calcistico. La speranza è che sia una bella serata. Dybala? La circostanza lo porta accanto a me perché ho avuto modo di convivere con lui, abbiamo ottenuto risultati importanti, ma non mi posso assolutamente intromettere nelle dinamiche che hanno portato al mancato rinnovo. Prendo notizia di questo come sportivo, finisce qui. In questo momento abbiamo un reparto d'attacco che risponde a pieno alle nostre esigenze, abbiamo giovani in giro come Satriano che stanno facendo bene, per cui non ci preoccupa questo reparto. Non credo sia l'unico che andrà in scadenza di contratto, ce ne sono altri nella Juventus e alcuni in Inter e Milan. Ne prendiamo atto, ma la situazione va considerata per quella che è".