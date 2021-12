Marotta: “Inzaghi valore aggiunto, vogliamo la stella. Brozo? Ottimista. Luis Alberto…”

A 90° Minuto è intervenuto l'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, che ha fatto il punto sulla stagione nerazzurra

Marco Macca

Ospite d'eccezione nell'ultima puntata di 90° Minuto, storico programma RAI. In collegamento con la trasmissione, infatti, è intervenuto l'amministratore delegato sport dell'Inter, Beppe Marotta, che ha fatto il punto sulla stagione nerazzurra e sullo straordinario di Simone Inzaghi. Ecco le dichiarazioni del dirigente interista:

INZAGHI - "Inzaghi? Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà si è inserito subito nel nostro ambiente, supportato dalla dirigenza. E' riuscito a dimostrare il suo valore e oggi rappresenta il valore aggiunto della nostra area tecnica".

TEMPORALI ESTIVI - "In estate siamo stati investiti da temporali turbolenti, ma abbiamo trovato la nostra stella polare, pronta a guidarci nel migliore dei modi. Abbiamo ovviato alle partenze di Conte, Hakimi e Lukaku, oltre il problema di Eriksen. Inzaghi sta lavorando al meglio".

SECONDA STELLA - "E' l'obiettivo che tutti ci siamo prefissati e che vorremmo raggiungere".

CONTE - "Se Conte si è pentito? Non credo. Non bisogna mai andare a rivangare il passato. Credo che lui abbia tracciato un solco importante nella nostra crescita, sotto il punto di vista tattico e mentale. Il suo lavoro è stato molto proficuo, così come quello di Inzaghi. Vorremmo ripetere la vittoria dell'anno scorso, lo vogliamo per i nostri tifosi e per la proprietà".

ICARDI - "Icardi alla Juventus? L'Italia non è più l'Eldorado del calcio, oggi siamo un campionato di transizione. Normale che, se tornassero qui giocatori importanti, sarebbe solo un bene. Di lui non parlo, è un giocatore del PSG. Noi siamo contenti degli attaccanti a nostra disposizione".

MONDIALE BIENNALE - "L'ipotesi della Superlega nasceva come grido d'allarme da parte dei club aderenti. Questo calcio rappresenta un modello non più sostenibile e ha bisogno di una rivisitazione generale. Anche il nostro Governo deve mostrare più attenzione e sensibilità verso il calcio, che rappresenta un modello di aggregazione importantissimo. E' uno spaccato della nostra industria, che versa nelle casse dello stato circa 1 miliardo all'anno. Non chiediamo ristori, ma più attenzione e collaborazione".

SCONTRO CON BARONE - "Ho presentato istanza alla Lega perché tutti i club presentino, in nome della trasparenza,la propria situazione debitoria verso tesserati ed erario. Sia per quanto riguarda la passata stagione che quella in corso. Questo testimonia che l'Inter ha rispettato sempre tutto. In Assemblea gli ho detto quello che gli dovevo dire. L'Inter è per la trasparenza, che ha portato a conoscenza la propria situazione. Abbiamo sempre adempiuto ai nostri doveri, rispettando tutte le scadenze. Gli ho chiesto di limitare queste rimostranze spiacevoli".

BROZOVIC - "Abbiamo alcuni temi da affrontare. Siamo contenti dei giocatori in scadenza e con loro abbiamo avviato delle negoziazioni che speriamo di poter concludere positivamente. Lui ha espresso la volontà di restare all'Inter, dobbiamo trovare l'accordo economico ma sono ottimista".

LUIS ALBERTO - "E' presto, non voglio parlare di futuro. Affronteremo i discorsi al momento opportuno".

(Fonte: RAI 2)