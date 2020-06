Marotta nervoso con l’Inter? L’esatto contrario. E ora è in arrivo il “vero asset”

Una voce assolutamente lontana dalla realtà. Beppe Marotta è tutt’altro che infelice del suo ruolo all’Inter. Il dirigente nerazzurro è saldamente al comando del progetto che gli ha affidato la famiglia Zhang ed è pronto a scatenarsi sul mercato.

“Nonostante le voci in senso contrario, è convinto del progetto nerazzurro”, assicura Repubblica. E dopo i 57 milioni di euro incassati per Icardi, bonus compresi, potrebbero arrivare i 111 per Lautaro Martinez.

Così l’Inter, evidenzia ancora Repubblica, “potrà spendere più di 160 milioni. Tanti soldi, quasi tutti di plusvalenza. Ancor più preziosi oggi, in uno scenario in cui «il vero asset è la liquidità», come ha detto Rummenigge, il numero uno del Bayern”.