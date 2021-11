Inter, contatti con l’entourage di Ginter: “E c’è il nome se parte Brozovic”

Due nomi per un'Inter ancora più forte nel 2022-23, senza spendere troppo. Marotta e Ausilio pensano ai rinforzi per la prossima stagione

Due nomi per un'Inter ancora più forte nel 2022-23, senza spendere una fortuna. Quando le finanze non sono infinite, servono lucidità, capacità, conoscenza del gioco e astuzia per portarsi a casa ottimi giocatori senza dissanguarsi economicamente. E Beppe Marotta in questo è certamente un maestro. Non è sicuramente un caso, dunque, che l'Inter abbia messo nel mirino due nomi di assoluto livello che il prossimo giugno andranno in scadenza di contratto e che al momento sono ambiti da gradi squadre in giro per l'Europa. Giocano entrambi dal Borussia Moenchengladbach e sono Ginter e Zakaria. Di loro scrive la Gazzetta dello Sport: