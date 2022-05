Inter, Marotta: “Bilancio positivo, con altri titoli di più. Dybala? Contenti coi nostri”

Prima del fischio d'inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, ha parlato così della gara a Mediaset

"Tutti i calciatori possono migliorare, anche i dirigenti e lo staff: quella di stasera è una crescita di esperienza per tutta la rosa in un momento concitato della stagione perché anche col Cagliari ci si gioca tanto. Questi avvenimenti fanno bene a tutti, dai tifosi alla proprietà, e devono essere considerati un banco di crescita in vista della nuova stagione".