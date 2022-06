Marotta: “Promettiamo Inter competitiva nel rispetto della sostenibilità”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato del mercato alla presentazione del libro "Adesso parlo io" sulla vita di Antonio Matarrese. Queste le sue dichiarazioni a Gazzetta.it: "Più che sogni siamo in grado di promettere che faremo una squadra competitiva nel rispetto della sostenibilità e della storia di questo glorioso club. Il calciomercato di oggi? Antonio Matarrese è un romantico come me di un calcio che oggi ha valori importanti ma meno saldi, un modello che ormai non c'è più. Matarrese rappresenta un modello di mecenatismo fatto di presidenti e grandi imprenditori che hanno scritto la storia dell'imprenditoria del dopoguerra e calcistica. Gli accordi fatti sulla parola sono ormai lontani e di difficile percorrenza".