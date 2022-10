Repubblica – Inter, Marotta rassicura Inzaghi: non è a rischio post Roma

Beppe Marotta rassicura Simone Inzaghi: la sua panchina non è a rischio dopo il ko con la Roma. Il quarto nelle prime otto di Serie A, il quinto in dieci gare stagionali. Numeri che preoccupano società e allenatore, ma si prosegue insieme con vista sul prossimo impegno col Barcellona in Champions League.

"E' un ko che brucia e fa male ma questo è il calcio... D'altronde era capitato anche alla Roma con l'Atalanta. Dispiace per i tifosi che ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Dobbiamo migliorare sui particolari”, ha detto Inzaghi dopo il match. “E quasi a supportare le sue parole , è arrivata la conferma dell'ad Marotta, che ha chiarito come il tecnico non sia a rischio ”, sottolinea l’edizione online di Repubblica.

L’allenatore non si sente a rischio: "Gli allenatori sono sempre a rischio ma da responsabile della squadra devo dire che ho avuto una bellissima risposta dai ragazzi per il gioco creato e per come sono stati in campo. E' normale che le sconfitte non portano mai serenità, ma dopo la brutta partita di Udine ho rivisto la mia Inter. Ho visto tantissime cose che l'anno scorso ci hanno permesso di vincere due trofei. Con il lavoro dobbiamo uscire da questa situazione. Non va bene quello che stiamo facendo dobbiamo fare tutti meglio in tutto. Io in primis che sono l’allenatore”, le sue parole. Avanti insieme dunque, assicura Repubblica: Marotta ha rassicurato Inzaghi.