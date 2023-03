Inter, Marotta: “Lukaku e Brozovic non ancora al top. Lautaro bandiera? Dico che…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Porto

Marco Astori

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Porto. Queste le sue parole: "Al di là della questione tecnico-tattica, sono partite in cui bisogna buttare il cuore al di là dell'ostacolo. Sono partite che si preparano da sole, stasera sarà importante avere grande concentrazione e grande coraggio.

Noi guardiamo il presente, non il passato e il futuro: siamo concentrati su questa serata particolare. Dobbiamo ottenere il risultato per noi, per i tifosi e per questo storico club. Tutti sanno quali sono i loro doveri, dobbiamo onorare la maglia fino in fondo.

Il futuro di Lukaku? Il prestito è stato fatto per una stagione, il 30 giugno torna al Chelsea. Però devo sottolineare come la stagione sia stata anomala, soprattutto per i giocatori che hanno preso parte al Mondiale. Lukaku è un esempio, Brozovic non è ancora quello che conosciamo: sono stati alle prese con infortuni, non si sono ancora ripresi bene a livello di forma agonistica, soprattutto Lukaku che fisicamente è imponente. Non è ancora al top e il Lukaku visto nelle annate precedenti.

Lautaro bandiera? Le bandiere non esistono più, il calcio è diverso: oggi i giocatori sono piccole aziende e guardano all'aspetto professionale e alle ambizioni delle squadre. La concorrenza è molto più forte visto che il nostro calcio è ridimensionato, alcuni giocatori possono essere appetibili per grandi club europei. Le parole di Conceicao? Queste sono partite che attirano l'attenzione di tanti, sarà piacevole: il campionato tedesco ha il suo valore come quello italiano. Dipende dalle squadre e dalle partite che si vedono".