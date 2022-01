Inter, decisivo il fattore Perisic. La maturazione del croato ha stupito anche Inzaghi

L'esterno dell'Inter è uno degli elementi fondamentali della formazione nerazzurra, i numeri e le prestazioni lo confermano

"32 anni, ma la condizione fisica di un ragazzino. Rendimento super per Ivan Perisic in questa stagione: 4 gol e 1 assist in 17 presenze, ma il croato si sta confermando come uno dei migliori dell'Inter. L'apporto atletico di Perisic è sotto gli occhi di tutti: ripiegamenti difensivi senza sosta, spinte sul fondo che finiscono quasi sempre con un cross pericoloso e inserimenti durante i calci piazzati che non lasciano punti di riferimento alle avversarie. Anche Simone Inzaghi è rimasto stupito dalla condizione del croato definendo il suo campionato strepitoso e sottolineando la sua disponibilità.

Quello che spicca di più è sicuramente il sacrificio in copertura: diagonali continue, attenzione nell'uno contro uno in fase difensiva e tantissima corsa per recuperare i palloni persi. Il croato è diventato fondamentale nello scacchiere nerazzurro, ha giocato 17 partite su 19 e una gara saltata per infortunio. Su 23 presenze stagionali sono 21 quelle da titolare. Maturazione totale di Perisic in questo campionato, capace di fare la differenza ben oltre i numeri. Il croato è il leader degli esterni e il padrone della fascia sinistra. Il triangolo con Bastoni e Calhanoglu è uno dei principali motivi per cui l'inter ha trovato continuità di prestazione. Perisic fattore fondamentale dell'Inter nella rincorsa verso altri successi".