Quando torna la Serie A? Mediaset azzarda: “Ecco un possibile calendario, l’ultima il 2 luglio”

Non si sa ancora quando e se potrà ripartire il campionato di Serie A. Ieri c’è stata una videoriunione tra la Lega di Serie A e i club e si è parlato anche della ripresa che dovrà avvenire in totale sicurezza. La ripresa potrebbe essere fissata al 20 maggio, ma per poter tornare in campo in quella data servirebbe che le squadre tornassero ad allenarsi a inizio maggio.

Sportmediaset ha provato a stilare un calendario con le gare di Serie A, compresi i recuperi. “La Uefa ha già fatto sapere che ha intenzione di dare la priorità ai tornei nazionali, dicendosi disposta a ultimare Champions ed Europa League anche in piena estate. In questo modo si potrebbe giocare ogni tre giorni senza dover pensare alle coppe e si arriverebbe al gran finale tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio”.

Questo il possibile calendario secondo il portale sportivo:

20 maggio – recuperi 25ª giornata

23-24 maggio – 27ª giornata

27-28 maggio – 28ª giornata

30-31 maggio – 29ª giornata

3-4 giugno – 30ª giornata

6-7 giugno – 31ª giornata

10-11 giugno – 32ª giornata

13-14 giugno – 33ª giornata

17-18 giugno – 34ª giornata

20-21 giugno – 35ª giornata

24-25 giugno – 36ª giornata

27-28 giugno – 37ª giornata

1-2 luglio – 38ª giornata