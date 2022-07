Medina, l’Inter prende appunti. Milenkovic rimane in pole: la Fiorentina alza la richiesta

"Un regista arretrato provetto che ha ricordato, con le dovute proporzioni, Alessandro Bastoni. A parlare ad Ausilio di Medina, ha provveduto qualche giorno fa in sede Marcelo Simonian . Profilo che si è rivelato molto interessante, anche se per ragioni tattiche, l’intenzione dell’Inter - al netto di novità da Parigi su Skriniar - è quella di regalare a Simone Inzaghi un centrale di piede destro e il preferito, ormai lo sanno anche i sassi, è Nikola Milenkovic su cui tira aria di un altro duello con la Juve per la gioia della Fiorentina che - non a caso - dai 15 milioni preventivati, ha alzato la sua richiesta a 20", spiega Tuttosport.

"L’Inter, in questo momento, sull’argomento è in surplace perché in teoria ci sarebbe da sostituire Andrea Ranocchia e Milenkovic sarebbe un titolare aggiunto come provano i costi dell’operazione. Se nulla dovesse muoversi sul fronte cessioni - come peraltro si augurano per primi i tifosi nerazzurri - è possibile che la dirigenza nerazzurra rimanga sui pedali fino agli ultimi dieci giorni di mercato, per sfruttare qualche occasione propizia che potrebbe spalancarsi", aggiunge il quotidiano