Mercato, Conte si è fatto sentire per il 2021. Inter, una la cessione concreta. E arriveranno…

La sconfitta contro la Juventus ha fatto male in casa Inter. Ma il club nerazzurro non sta a leccarsi le ferite ed è già al lavoro per accantonarla ed avvicinarsi ulteriormente. Come spiega Calciomercato.com, infatti, Conte non vede da un po la sua Inter e si è fatto sentire con la proprietà in merito al mercato. Queste le strategie che saranno adottate in estate: “Conte più volte si è fatto sentire sulla composizione ristretta della rosa e pretende un’Inter diversa nel 2020/2021. La dirigenza nerazzurra ha già la pianificazione chiara per il mercato che verrà: tempistiche degli acquisti più brevi rispetto all’estate scorsa quando tante operazioni fondamentali si sono prolungate.

Rosa più profonda sull’aspetto numerico con netti rinforzi sulle due fasce (almeno un acquisto) e un difensore centrale in più che potrà arrivare così come un centrocampista con le caratteristiche di Arturo Vidal. La cessione di Lautaro Martinez è una possibilità concreta ma non ancora definita; in quel caso, arriveranno due attaccanti e con tempi ben diversi da Lukaku e Sanchez, sbarcati tardi a Milano nella scorsa estate. Mentre un vice Handanovic all’altezza e un’altra punta (quel Giroud mancato…) non si sono mai materializzati, altre lacune che nelle idee di Conte hanno portato a questo punto, fino a Juve-Inter. Il feeling con la dirigenza rimane totale e forte, ma c’è da programmare un futuro prossimo subito oltre che dare il massimo sul presente”.