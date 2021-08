Sky – Inter, prima Dzeko e poi altra punta: 5 nomi. Stop Nandez, sprint Dumfries

Tutte le novità in arrivo da Sky Sport sulle trattative calde condotte in queste ore dai dirigenti nerazzurri

Prima il colpo Edin Dzeko per sostituire Romelu Lukaku, poi almeno altri due arrivi. L’ Inter ha le idee chiare sul mercato e i dirigenti si stanno muovendo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi il prima possibile. Queste le novità in arrivo da Sky Sport sulla seconda punta e sull’esterno.

L’Inter per sostituire Lukaku ha deciso di prendere due giocatori, per dare a Inzaghi più soluzioni in attacco. La coppia che ha in testa è quella composta da Dzeko e Zapata. Il problema è il sostituto all’Atalanta, visto che Abraham ha detto no al club, un’opzione può essere Cunha, altrimenti il club non lascia andare Duvan. Altrimenti l’Inter sta monitorando la pista Correa, ma il prezzo che fa la Lazio è molto alto. Ci sono interessamenti anche per Scamacca e Belotti, che però sta trattando il rinnovo col Torino (cifra giusta, manca l'accordo sulla clausola). E poi, siccome Dumfries ha Raiola come procuratore, un passaggio può essere fatto anche su Kean nella chiacchierata con l’agente”.