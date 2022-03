Inter, Bremer sempre più vicino. Dybala, corsa a tre. Lukaku e Scamacca…

L’Inter si concentra sul derby d’Italia contro la Juventus di domenica, ma inizia a pensare già alla prossima finestra di mercato

Testa alla ripresa del campionato, ma non solo. L’ Inter si concentra sì sul derby d’Italia contro la Juventus di domenica, ma inizia a pensare già alla prossima finestra di mercato. Dalla priorità Gleison Bremer per la difesa alle piste Gianluca Scamacca e Paulo Dybala per l’attacco, ne parla Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: “Scamacca all’Inter non sarebbe subito un titolare intoccabile, nel passaggio in una big c’è un naturale periodo di ambientamento ecco. Gianluca credo proprio che andrà via dal Sassuolo, Raspadori invece non sono sicuro, nonostante i numerosi interessi, con la Juve che è sicuramente interessata . Scamacca e Berardi sono i più vicini alla partenza dai neroverdi: il club non è solito vendere più di due dei suoi gioielli .

Lukaku? A me non piace raccontare cose che non so. Il Chelsea è paralizzato a oggi, i giocatori non possono andare in trasferta in aereo, il club è virtualmente in coma oggi. Ci si aspetta un nuovo proprietario, a breve, ma anche Lukaku sta aspettando per capire. Non c’è proprio dialogo tra giocatori e club, che lui vuole tornare in Italia lo ha detto lui. Non c’è una trattativa perché non può esserci una trattativa ecco”, le parole di Romano in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta.