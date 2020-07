Mercato Inter – Conte sorride, triplo sì in arrivo: Marotta accelera per sistemare due reparti

In attesa di definire le strategie in attacco con le situazioni legate al futuro di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez ancora in bilico, l’Inter è a lavoro per sistemare difesa e centrocampo. L’amministratore delegato Beppe Marotta vuole accelerare per chiudere a stretto giro tre trattative e regalare altri rinforzi ad Antonio Conte dopo il giovane greco Vagiannidis e la stella marocchina Achraf Hakimi.

L’Inter è in attesa di tre sì, che potrebbero arrivare a breve: come riferisce Tuttosport sono ben avviate le trattative per Emerson Palmieri del Chelsea, Tonali del Brescia e Kumbulla del Verona. Proprio per quanto riguarda quest’ultimo, va registrato il controsorpasso dei nerazzurri sulla Lazio: c’è l’ok del calciatore, con un contratto fino al 2025 già pronto, mentre bisogna trovare un accordo con il Verona. Gli scaligeri chiedono 30 milioni, ma Marotta e Ausilio vogliono giocarsi le carte Salcedo e Dimarco, già in questa stagione alla corte di Juric.

Tonali ha già detto sì e non accetta altre destinazioni. L’Inter sta impostando l’operazione sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto, proprio come fatto per Barella con il Cagliari, ma spera ancora di poter inserire una o più contropartite tecniche nell’affare. Per quanto riguarda Emerson Palmieri, Marotta vorrebbe uno sconto rispetto ai 30 milioni chiesti dal Chelsea, ma i rapporti non idilliaci tra Marina Granovskaia e Conte non favoriscono un trattamento di favore.