Mercato, l’Inter guarda in Europa per il post-Perisic: “Ecco i 4 nomi seguiti”

L’Inter sta monitorando moltissimi esterni mancini, alcuni già abituati al ruolo di quinto, altri terzini da difesa a quattro

Marco Astori

E' del tutto incerto il futuro all'Inter di Ivan Perisic. Il croato è in scadenza il prossimo giugno e c'è chi dice che possa prolungare il suo contratto: altri, invece, sostengono che l'esterno non proseguirà l'avventura in nerazzurro. Come Tuttosport, che elenca i profili seguiti da Marotta per la fascia mancina in giro per l'Europa: "Potrebbe tornare d’attualità Kostic dell’Eintracht Francoforte, da ormai tre anni sui taccuini nerazzurri e vicino nell’ultimo mercato a Lazio e Roma. Il contratto in scadenza nel 2023 del serbo potrebbe agevolare una trattativa, ma l’Inter sta monitorando moltissimi esterni mancini, alcuni già abituati al ruolo di quinto, altri terzini da difesa a quattro che però, per capacità atletiche e tecniche, potrebbero ricoprire l’intera corsia.

In Bundesliga

Fra i giocatori maggiormente seguiti c’è Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach, squadra con cui l’Inter la scorsa estate stava intavolando una trattativa per l’attaccante Marcus Thuram. Algerino classe ’96, Bensebaini è una sorta di Dimarco, visto che oltre a giocare sulla fascia, sa giostrare anche da centrale sinistro nella linea a tre ed è dotato di un ottimo piede mancino (14 gol segnati in due stagioni e mezzo con il ‘Gladbach, alcuni su calcio di rigore proprio come quello all’Inter nella Champions ’20-21). Come Kostic, ha il contratto fino al 2023 e dunque, se non rinnoverà, la prossima estate potrebbe essere quella dell’addio.

Liga e Ligue 1

In Francia l'Inter viene invece segnalata - così come altri club - su Caio Henrique, 24enne brasiliano del Monaco. Acquistato a 19 anni dall'Atletico Madrid, il terzino non è mai riuscito a imporsi con i Colchoneros e dopo anni di prestiti in patria, nell'estate 2020 è stato acquistato per 8 milioni dal club monegasco dove è esploso, togliendo il posto al futuro rossonero Ballo-Touré . La scorsa annata ha collezionato 36 gare con 5 assist, adesso è già a 20 partite stagionali con addirittura 7 assist. La sua valutazione? Fra i 15 e i 20 milioni con contratto fino al 2025.

Stessa scadenza di Alfonso Pedraza, 25 anni, esterno del Villarreal. Lo spagnolo già a luglio era stato offerto dai suoi agenti a diversi club italiani - Napoli, Atalanta e la stessa Inter -, ma la società valenciana non aveva mai aperto alla cessione. Il giocatore in questa annata sta giocando con meno continuità e potrebbe essere un'occasione", conclude il quotidiano.