Romano: “Udogie, Bellanova e Dumfries: la verità. L’Inter per Skriniar chiede…”

Tra possibili colpi in entrata e in uscita: Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell’Inter. Dal nome di Destiny Udogie a quello di Milan Skriniar, ecco le dichiarazioni del giornalista in diretta su Twitch: “Udogie-Inter? La situazione esterni Inter è molto più chiara di quello che si racconta. Gosens e Darmian a sinistra, Dumfries e Bellanova a destra. Se poi dovesse arrivare un’offerta importante per Dumfries, allora l’Inter ne prenderebbe un altro. Questo a oggi è lo scenario, per questo l’Inter si tiene informata su Udogie e Cambiaso. Che io sappia Bellanova è in chiusura come operazione, mancano solo dei dettagli finali. Lui ha fatto la sua scelta e l’Inter lo ha scelto, a meno di clamorosi colpi di scena Bellanova giocherà nell’Inter. A oggi non ci sono vere e proprie trattative per Dumfries, né tanto meno offerte, se ne sta parlando soprattutto all’estero.