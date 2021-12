Mercato Inter, i tre nomi sul tavolo di Marotta e Inzaghi: ecco l’obiettivo del club

L'obiettivo è regalare un rinforzo al tecnico già a gennaio e sono tre i nomi sul tavolo

La fascia sinistra. È quella la lacuna che Marotta e Ausilio proveranno a colmare già nel mercato di gennaio. L'obiettivo è regalare un rinforzo al tecnico già a gennaio e sono tre i nomi sul tavolo. Tutto è subordinato a una partenza e il maggiore indiziato resta Matias Vecino. Solo in quel caso l'Inter tenterà l'affondo per portare a Milano uno tra Digne, Kostic e Nandez.

"Quello di Lucas Digne è il nome caldo del momento e, complice la rottura conclamata tra il giocatore e Benitez, si conta di non trovare particolari resistenze da parte dell’Everton. Che infatti ha subito aperto all’ipotesi del prestito, unica formula presa in considerazione dall’Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

KOSTIC - "Il serbo è l’altro nome per la corsia sinistra, il profilo tecnicamente più indicato per raccogliere l’eredità di Perisic. Ma nel suo caso è esclusa l’ipotesi prestito. Per strapparlo all’Eintracht bisognerebbe mettere sul piatto una decina di milioni (almeno) che l’Inter avrebbe anche, ma che preferirebbe accantonare per l’estate. L’Eintracht potrebbe cedere di fronte all’aggiunta di qualche bonus ai dieci milioni già offerti".

NANDEZ - "C’è poi un terzo obiettivo su cui l’Inter non ha mai tolto gli occhi. Il desiderio del giocatore è lo stesso di pochi mesi fa e l’Inter non ha cambiato valutazioni nei suoi confronti. Ma il suo innesto è subordinato a una seconda partenza a gennaio, in primis. Ci sarebbe anche da accordarsi col Cagliari in realtà, perché il prestito su cui si ragionava in estate adesso non convince più di tanto la dirigenza sarda. Ma allo stesso tempo sono calate le pretese relative al cartellino: una cifra vicina ai 15 milioni, con pagamento dilazionato e qualche bonus aggiuntivo, potrebbe accontentare tutti".