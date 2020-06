In Spagna – Inter, andata male come al Barcellona. Zero sconti su Lautaro e mercato poderoso

Intrecci di mercato e situazioni simili. Inter e Barcellona continuano a lanciarsi schermaglie per quanto riguarda la situazione di Lautaro Martinez. E se da una parte El Mundo Deportivo ‘accusa’ Marotta di aver bluffato sulla data di scadenza della clausola rescissoria del Toro (leggi qui), dall’altra lo stesso quotidiano ammette che difficilmente l’Inter abbasserà la richiesta economica per l’attaccante. Anzi, la rigidità nerazzurra è aumentata.

“L’Inter ha bisogno di ottenere il massimo possibile in termini di cash dal Barcellona per Lautaro perché, a sua volta, ha bisogno di contante (possibilmente 90 milioni) per le sue trattative per l’acquisto del sostituto di alto livello promesso da Marotta. E anche all’Inter stanno chiedendo cash, rifiutando scambi esattamente come succede al Barcellona”, evidenzia Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo.

“Dopo aver visto svanire l’obiettivo Werner (finito al Chelsea), l’Inter cerca di fare un mercato poderoso con un ‘nueve’ come Aubameyang, Morata o Chiesa, più punta esterna. E Tonali, il giovane crack del Brescia, sarebbe la ciliegina sulla torta“, conclude il giornalista.