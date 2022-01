Mercato Inter, vertice Inzaghi-società: i temi. Dubbi Sensi: decisione in arrivo

Il centrocampista nerazzurro tentenna ancora tra l'idea di restare a Milano e quella di accettare la Sampdoria

L'eventuale arrivo di un altro attaccante, il futuro di Sensi, la sempre attuale questione riguardante l'esterno sinistro: gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare delle novità in casa Inter. A tal proposito, secondo La Gazzetta dello Sport, a breve ci sarà un vertice tra Inzaghi e la dirigenza per stabilire priorità ed eventuali soluzioni: "Si deciderà in un atteso faccia a faccia di mercato tecnico-dirigenza che ormai è alle porte. Da un lato l'allenatore capolista, dall'altro lo stato maggiore del club che ormai da giorni passa le giornate in viale della Liberazione per parlare di futuro: già oggi Simone Inzaghi potrebbe quindi incontrare di persona il presidente Zhang assieme all'a.d. Beppe Marotta e al d.s. Piero Ausilio".