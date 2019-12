Inter-Vidal, Messi complica i piani: il Barça non fa sconti, per Marotta una sola possibilità

Da una parte l’Inter e Antonio Conte, che lo vorrebbero a tutti i costi; dall’altra il Barcellona, che nonostante i dissidi con il tecnico Valverde e un minutaggio non certamente soddisfacente vorrebbe continuare a contare su di lui. A meno di due settimane dall’apertura del mercato invernale, il futuro di Arturo Vidal continua ad essere avvolto nel mistero.

Il cileno, in gol ieri nel 4-1 contro l’Alaves, ha esultato al Camp Nou con un gesto inteso da molti come un “io resto qui”. Poi sono arrivate le parole di Valverde (“Arturo continua a giocare, è un nostro giocatore e non penso a un’altra situazione possibile. E non capisco perché si parli tanto di una sua cessione“) a gettare ancora una volta acqua sul fuoco.

La Gazzetta dello Sport rivela che i “senatori del Barça, da Messi a Suarez, hanno fatto capire ai dirigenti che gradirebbero una permanenza di Vidal fino alla fine della stagione“. Un particolare importante in ottica futura che potrebbe pesare nella decisione del calciatore.

La missione di Marotta e Ausilio si fa, dunque, sempre più complicata, anche se i due – insieme a Conte – “si sono via via convinti che vale la pena fare il tentativo“. Il Barcellona chiude alla possibilità di cessione in prestito e chiede 20 milioni: secondo la Gazzetta, per l’Inter l’unica strada percorribile per arrivare a Vidal e il passaggio a titolo temporaneo ma inserendo l’obbligo di riscatto.