Sport – Tre club su Messi, c’è anche la Juve. L’Inter ha mostrato più interesse di tutti

Quale sarà il futuro di Leo Messi? In Spagna provano a delineare le ipotesi in caso di un clamoroso divorzio dal Barcellona: “In Premier League c’è abbastanza forza finanziaria e una competizione molto allettante, ma i club che sarebbero più disposti a intraprendere un’operazione su larga scala sono i francesi del Paris Saint-Germain e le italiane Inter e Juventus. Sono club giganteschi disposti a lanciare un’offensiva mai vista prima”, si legge su Sport.

Se il PSG è ostacolato dai paletti imposti dal FPF, Inter e Juventus potrebbero contare su un regime fiscale agevolato che permetterebbe più margine di manovra per un acquisto del genere. I nerazzurri sono il club che ha mostrato più interesse. I bianconeri avrebbero invece difficoltà maggiori a causa della presenza di Cristiano Ronaldo in rosa: “Guadagna 31 milioni di euro netti e non sarebbe facile inserire importi così astronomici nel loro budget”, sottolineano i colleghi. Più defilate al momento le inglesi Manchester City e Chelsea.