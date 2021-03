Inter, il metodo Conte funziona. Nessuno si sente escluso: risposte e sorrisi da tutto il gruppo

Il tecnico dell'Inter ha saputo creare una forte identità di gruppo, tutti i giocatori si sentono parte di un progetto importante

L'Inter sta vivendo un ottimo momento di forma. Il primo posto in classifica certifica la grande condizione fisica della squadra di Conte, ma non solo. Nel gruppo nerazzurro tutti si sentono al centro del progetto, tutti i giocatori sono consapevoli di avere un ruolo importante nello spogliatoio. Ed è un grande merito per il tecnico che deve tenere tutti sulla corda nonostante ci sia solo una competizione a disposizione. "Mica facile senza Europa e Coppa Italia, mica facile recuperare anche i “dimenticati” con una sola partita a settimana. Il tecnico ci sta riuscendo, d’altronde la sua carriera parla chiaro: il gruppo viene prima di tutto, anche del fuoriclasse. Sono loro - i big - a doversi adattare, o meglio: per lavorare in un certo modo con Antonio, non devono essere solo dei solisti", sottolinea Gazzetta.it.