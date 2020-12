Guardian – I 100 migliori giocatori del 2020: c’è Lukaku e altri 3 interisti

Il 2020 è stato un anno particolare, per certi versi unico (in negativo). Ma nonostante tutto, è arrivata puntuale come ogni anno la lista dei 100 migliori giocatori stilata dal Guardian. Una giuria composta da giocatori, Cesc Fabregas, e leggende come Zé Roberto e Javier Zanetti. A loro si aggiungono una selezione di allenatori, giornalisti, corrispondenti, editori e altri ex giocatori come Juan Pablo Ángel e Jan Åge Fjørtoft. Nella lista stilata dalla giuria vede la presenza di quattro giocatori dell’Inter.

100 – WISSAM BEN YEDDER (Monaco)

99 – PRESNEL KIMPEMBE (Paris Saint-Germain)

98 – LUIS ALBERTO (Lazio)

97 – JEROME BOATENG (Bayern Monaco)

96 – DOMINIC SZOBOSZLAI (Red Bull Salisburgo)

95 – ALVARO MORATA (Juventus)

94 – FERRAN TORRES (Manchester City)

93 – EVER BANEGA (Al Shabab)

92 – NICOLO BARELLA (Inter)

91 – ROBIN GOSENS (Atalanta)