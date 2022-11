Non solo Thuram. Giovani e grandi nomi: le migliori 10 occasioni a parametro zero per l’Inter

Non solo Marcus Thuram: sono tante le occasioni di mercato di giocatori in scadenza di contratto nel 2023 e che, quindi, sono potenzialmente acquistabili a parametro zero. Per questo, estremamente appetiti da tanti club in giro per l'Europa. Da giovani talenti a grandi nomi: perché non attingere da questa lista, in un tempo di congiuntura economica tutt'altro che favorevole? Ecco le 10 occasioni migliori per l'Inter: