Milan-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Eriksen in mezzo, Perisic a sinistra

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al Meazza

Un derby come non se ne vedevano da anni, che può valere una stagione. L'Inter di Antonio Conte, capolista, affronta il Milan di Stefano Pioli, secondo, con l'obiettivo di allungare ulteriormente in classifica. Il tecnico ha sciolto gli ultimi dubbi: a centrocampo ci sarà Eriksen con Barella e Brozovic, mentre a sinistra agirà Perisic, che vince il ballottaggio con Young.