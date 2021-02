Milan-Inter, primo allenamento alla Pinetina. Vidal si allena a parte

Squadra divisa in due gruppi da Conte, ma il centrocampista si è allenato ancora da solo per recuperare da un infortunio

Era atteso per oggi o per domani il suo rientro in gruppo in vista del derby. Ma ci sarà evidentemente ancora qualche giorno da aspettare per capire se il giocatore sarà a disposizione per giocare da titolare nella gara contro il Milan. La squadra si è ritrovata oggi alla Pinetina e l'allenatore interista ha diviso il gruppo in due. Il centrocampista cileno però si è allenato a parte. Dovrà rimettersi in pari fisicamente per garantire a Conte certezze in chiave della partita più importante contro il Milan. Le sue condizioni restano per il momento da valutare. Intanto Eriksenha iniziato a mettersi in mostra e a diventare per il tecnico una risorsa.