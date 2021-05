Inter-Juve per Milenkovic: il prezzo cala ma c’è un pericolo. Idee chiare e la promessa…

Il difensore serbo lascerà la Fiorentina a fine stagione: l'Inter sfida la Juventus ma attenzione ai club di Premier League

Da capire quale sarà la nuova destinazione. la Rosea spiega: "Per rimanere alla Serie A va tenuto in grande considerazione l’interesse dell’Inter, attenta a trovare nuova linfa in caso di partenza di qualcuno dei suoi big in difesa: Skriniar o Bastoni, per intendersi. Ma anche la Juve è in agguato. I bianconeri sono vigili, pronti a cogliere le migliori opportunità, considerando che sarà necessario fare dei sacrifici (anche in difesa) per mettere una pezza al bilancio e, già nei mesi scorsi, gli uomini di mercato bianconeri avevano inserito Milenkovic nella ristretta cerchia dei preferiti nel ruolo. Peraltro si disimpegna molto bene da centrale, ma sa farsi valere anche come terzino di fascia destra".