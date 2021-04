Scudetto, missione 5%: ‘dilemma’ Inter. Zhang venerdì ad Appiano. Il vertice…

Le ultimissime in casa Inter tra la vittoria dello scudetto, sempre più vicina, e il ritorno a Milano del presidente Steven Zhang

Alessandro De Felice

Manca solo il 5% - per dirla alla Conte - all'Inter per completare il percorso scudetto. La squadra nerazzurra dovrà solo "scegliere" la location dei festeggiamenti per il 19esimo titolo della storia del club: domenica davanti la tv (in caso di passo falso dell'Atalanta a Reggio Emilia) o l'8 a San Siro contro la Sampdoria.

Di sicuro l'Inter trionferà sotto gli occhi del presidente Steven Zhang. "Sarà a Milano già giovedì, sei mesi e mezzo dall’ultima volta: a ottobre, quando rientrò a Nanchino, l’Inter e lo scudetto erano ancora due entità lontanissime - scrive La Gazzetta dello Sport -. Oggi si deve giusto decidere la location della festa. Venerdì poi, con ogni probabilità, Zhang andrà ad Appiano Gentile per salutare la squadra e l’allenatore e incoraggiarli prima della partenza per Crotone, trasferta alla quale comunque non parteciperà".

Il vertice tra il presidente e dirigenza e allenatore non avverrebbe prima di domenica: "Non è certo questo il tempo degli incontri sui programmi futuri: in attesa c’è l’allenatore, certo, ma allo stesso modo ci sono anche i dirigenti al completo, tutti necessariamente con la voglia di capire che Inter potrà nascere la prossima stagione. Prima però c’è da acchiappare definitivamente questo scudetto".

L'Inter ha fretta di vincere ed è divisa da un dilemma: vincerlo subito, senza un abbraccio a fine partita, o rinviare la festa a San Siro? "Il giorno della sfida con la Samp sicuramente i tifosi dell’Inter accompagnerebbero prima e dopo la partita l’avvicinamento a San Siro dei giocatori, come in fondo già accaduto per i derby in questa stagione. Peraltro, vincere a San Siro sarebbe forse un po’ come chiudere un cerchio per l’allenatore. L’Inter infatti non festeggia uno scudetto a Milano dal 1989: era la squadra dei record, quella di Matthäus ma soprattutto di Trapattoni, il tecnico che Conte ha sempre indicato come maestro".