Inter, è Mkhitaryan il nuovo jolly nel mazzo di Inzaghi. Seconda punta? Non è una novità

Fare di necessità virtù. Non è semplice ma Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione ci ha provato e in molti casi ci è anche riuscito. Gli infortuni di Brozovic e Lukaku potevano essere un macigno, invece il tecnico ha scoperto Calhanoglu regista con Mkhitaryan mezzala e poi è stato Dzeko a venirgli in soccorso per completare il reparto offensivo con Lautaro. Visti anche i problemi fin qui avuti da Correa.

Lukaku sembra sulla via del ritorno, Correa anche. Ma per il big match con il Napoli sono tante le incognite nel reparto offensivo che potrà schierare Inzaghi. Tra queste anche Lautaro che oggi si giocherà oggi la finale del Mondiale e dopo si godrà un po' di riposo. Il tutto al netto di una condizione psicologica dettata da una vittoria o da una sconfitta che potrà influire sul suo rendimenti. Inzaghi si tutela e prova una nuova soluzione, sempre utilizzando quel jolly armeno che gli sta risolvendo parecchi problemi. Nelle ultime uscite dell'Inter si è visto un 3-5-1-1 che ha dato ottimi segnali con Dzeko punta e Mkhitaryan subito alle sue spalle. Opzione che può anche essere presa in considerazione in tandem con Lukaku.

L'ex Roma nel corso della sua carriera ha dimostra di poter ricoprire un sacco di ruoli. Da ala sinistra ad ala destra, ma anche tutte le posizioni del centrocampo: mediano, interno e trequartista. E non disdegna nemmeno il ruolo da seconda punta, quello in cui Inzaghi lo sta testando in questo periodo di stop. In carriera ha già giocato in quella posizione alle spalle di un centravanti: 10 le presenze in carriera e 5 reti. Ma è proprio in Italia che Mourinho nella scorsa stagione lo ha schierato con maggiore continuità: 5 presenze e ben 4 gol da seconda punta con la Roma tra Serie A e Conference League. E chissà che anche all'Inter, in questa seconda parte di stagione, il jolly Mkhitaryan non possa tornare utile sia da mezzala, così come da spalla per i vari Lukaku, Dzeko o Lautaro.