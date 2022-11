Come il Mondiale può cambiare il futuro di Correa. L’Inter potrebbe prendere questa decisione

Dal suo arrivo in nerazzurro, era l'estate del 2021, l'avventura di Joaquin Correa con la maglia dell'Inter è stata altalenante. Una stagione e mezza fatta più di bassi che di alti con il Tucu spesso alle prese con infortuni muscolari. Ecco perché il Mondiale potrebbe rappresentare una svolta per il giocatore e per l'Inter. La vetrina del Qatar potrebbe rappresentare un'opportunità per Correa per riscattarsi e lasciare il segno. Per il club nerazzurro l'opportunità di fare cassa e investire su un attaccante più prolifico, infortuni permettendo. L'ultimo in ordine di tempo è di questa mattina , un problema al ginocchio ce sarà da valutare.

"La rete contro gli Emirati Arabi induce gli interisti e lo stesso club a prestare particolare attenzione all'avventura di Correa in Qatar, arma dalla panchina in una delle nazionali favorite alla vittoria finale. Su due differenti fronti. Da una parte ammirare un Tucu particolarmente ispirato potrebbe rinfocolare le mai spente speranze di riavere un attaccante frizzante e incisivo a gennaio, dall'altra una vetrina importante al Mondiale potrebbe attirare sguardi interessati dall'estero, spingendo la società a valutare un'uscita. In passato era stata soprattutto la Liga a flirtare per un ritorno in Spagna di Joaquin, ma anche in Premier League ci sono alcuni estimatori per l'ex Lazio fedelissimo di Inzaghi. Davanti a un'offerta convincente, il cambio con un attaccante più prolifico potrebbe essere considerato dalla dirigenza dell'Inter. In ogni caso, anche un gol del 5-0 agli Emirati Arabi Uniti è una buona notizia. Per il Tucu e per il mondo nerazzurro".