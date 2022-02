Moratti: “L’Inter di Inzaghi affascina. Gioca bene e porta risultati”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro verso Inter-Liverpool in programma tra pochi minuti

Il suo nome sarà legato per sempre alla storia dell'Inter. Massimo Moratti sarà in prima linea a tifare i nerazzurri stasera, come in tutte le gare, anche ora che non è più il presidente dei nerazzurri. Della gara col Liverpool ha parlato ai microfoni di Prime Video, in una chiacchierata appassionante con Julio Cesar, uno degli eroi del Triplete. Queste le sue dichiarazioni: