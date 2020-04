Moratti: “Messi all’Inter? Non è un sogno, la proprietà ci sta provando. Lautaro…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io – Lo Sport, Massimo Moratti ha riacceso i sogni dei tifosi dell’Inter. Argomento: Lionel Messi con la maglia nerazzurra.

“Credo che non sia per niente un sogno proibito, non lo era forse anche prima di questa disgrazia. Messi è a fine contratto e penso che ci sia certamente uno sforzo da parte della proprietà per cercare di portarlo all’Inter. Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto. Penso che ci sia la possibilità di vedere cose abbastanza strane a fine stagione. Lautaro? E’ un bravissimo ragazzo, ci tiene molto alla sua carriera, è giusto che i tifosi dell’Inter gli vogliano bene. Bisogna vedere se non rientra fra quelli che possono essere scambiati per un’operazione più importante come quella per Messi“.

TORNARE IN CAMPO – “Si insiste sulla normalità, sul fatto di dover finire la stagione ma la normalità non c’è più, bisogna mettersi in testa che forse è cambiato tutto. Ci devono essere regole diverse, non ci si può affidare alle vecchie regole, bisogna avere la fantasia e il coraggio di avere regole nuove. Mi chiedo quanto sia obbligatorio tener conto di questo campionato. Sono stati fatti degli sforzi, lo capisco, ma per finire questo torneo dobbiamo fare dei sacrifici, prendere dei rischi notevoli. Non finirlo, dall’altro lato, comporterebbe il grosso problema di trovare la soluzione più giusta e lì ognuno difenderebbe la propria parte. I giocatori si rendono conto per primi della gravità della situazione. Queste cifre risparmiate dovrebbero andare a favore della società e in parte anche del calcio minore“.

SERIE MINORI – “Il vero grandissimo problema sono i piccoli club, che sono fondamentali per il riavvio della società: in un mondo che sarà più povero, i ragazzi attraverso il calcio evitano altre brutte avventure. Senza tutta la base anche il calcio di vertice sparisce, deve essere rivisto con attenzione tutto l’insieme del calcio“.