Moratti: “Ronaldo al Milan dava fastidio non Mou. Zhang obbligato a stare lontano ma è…”

Le parole dell'ex presidente nerazzurro: "Inter? Mi è piaciuta la continuità, il fatto di superare le polemiche e i problemi legati alla società"

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay. Queste le sue parole sull'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma il prossimo anno: "Non so se sia cambiato negli anni, lui ha una grande esperienza e un carattere sempre uguale. Un po' cambia il calcio e bisogna adattarsi, lui ha trovato squadre che non avevano mezzi all'altezza delle sue ambizioni. Però talmente divertente l'idea del suo ritorno in Italia... Mi ricordava molto Herrera prima di prenderlo: le sue dichiarazioni erano simili a quelle di Herrera. Lui ha la possibilità di far bene senza dover arrivare al top: sarà sorprendente il fatto di quello che farà. Mi diverte pensare al suo arrivo, non alle polemiche ma a quello che dirà.