Moratti: “Superlega? Tentativo malfatto. Non c’erano le basi, giusto finale”

L'ex presidente nerazzurro ha criticato il progetto ufficializzato e tramontato nell'arco di pochi giorni

"Ormai le squadre sono uscite tutte. E’ stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza", ha spiegato ai microfoni di Repubblica.