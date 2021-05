Mercato Inter, le mosse: due le possibili mega plusvalenze. “E c’è un passaparola”

Alfredo Pedullà, su La Gazzetta dello Sport, illustra lo scenario di mercato in uscita in casa Inter

C'è da fare un grande lavoro all'Inter in sede di mercato, soprattutto a livello di uscite. Non è infatti un mistero come il club nerazzurro abbia la necessità di sistemare i conti e di tagliare spese pesanti ove possibile. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse in casa nerazzurra, spiegando chi potrebbe essere il sacrificato: "Simone Inzaghi sa che all’Inter non troverà lo stesso organico che ha permesso a Conte di trionfare in campionato. Inevitabile. Ora si tratta di capire se il sacrificio importante sarà uno oppure se ne serviranno un paio. La logica dice che non si dovrebbe sacrificare Hakimi a un anno dal suo acquisto, sono strategie aziendali. Ma la logica spesso va a quel paese quando hai necessità assolute.