CdS – Inter in vendita, motivo chiaro per la smentita di Zhang. In cassa arrivano 110 mln

In casa Inter continua a tener banco la questione riguardante il futuro societario. Il presidente Steven Zhang, al termine della partita contro il Viktoria Plzen, ha affermato che il club non è in vendita, nonostante le voci che si rincorrono ormai da mesi. La situazione, come scrive il Corriere dello Sport, potrebbe però essere diversa: "Ciò che Steven Zhang ha detto mercoledì sera, a ottavi di Champions appena conquistati, ovvero che «l'Inter non è in vendita», è stata soltanto un'anticipazione di quanto affermerà anche oggi davanti agli azionisti nerazzurri, convocati in Assemblea per l'approvazione del bilancio. Insomma tutto programmato, ma anche nulla di sorprendente. Del resto, sarebbe stato impensabile che il numero uno del club ammettesse quello che comunque viene dato per scontato in tutti gli ambienti finanziari".