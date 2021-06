Lautaro, l’Inter fa muro: via solo se vuole ma per 90 mln. In quel caso il sostituto…

Il club nerazzurro ha deciso che il sacrificio da fare per rimettere a posto il bilancio sarà Hakimi: si parla di una cessione entro il 30 giugno

Per adesso il nome prescelto per l'addio resta Hakimi. L'Inter prova e proverà a trattenere Lautaro Martinez. Ma serve per il marocchino l'offerta da 80 mln, bonus compresi, che faccia dire sì al club nerazzurro. Per ora il PSG è arrivato sui 60 mln. Sull'argentino è piombato l'Atletico Madrid. I dirigenti del club spagnolo sono a Milano. Innanzitutto, pare, per provare a strappare De Paul alla concorrenza. Ma Simeone avrebbe fatto un pensierino sull'attaccante nerazzurro. Il club deve chiudere il mercato con un attivo di 100-120 mln e se dovesse arrivare la cifra giusta per il terzino destro la cifra sarebbe già meno complicata da raggiungere. A Inzaghi è stato ribadito che la società farà di tutto per trattenere Lautaro.