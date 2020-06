Nainggolan, spunta l’ipotesi veramente clamorosa: 20 mln per l’Inter che mette un paletto

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe colorarsi di nerazzurro, ma non parliamo dell’Inter, bensì dell’Atalanta. Come riporta l’Eco di Bergamo, nella corsa al giocatore si è iscritto anche il club di Percassi. I rapporti di mercato con il club nerazzurro sono buoni e il centrocampista nel 3-4-1-2 diventerebbe un jolly offensivo. “Il costo del cartellino, 20 milioni, spaventa relativamente Percassi, preoccupato più che altro dai 4 milioni di ingaggio, il doppio dei big dell’Atalanta. E l’Inter ha già fatto sapere di non voler contribuire in tal senso (come fatto invece col Cagliari), piuttosto si terrebbe il giocatore. Un affare difficile ma possibile“. Non è da escludere che alla fine Nainggolan, come è emerso negli ultimi giorni, torni a Milano per provare a giocarsi le sue carte alla corte di Antonio Conte.

(Sport Mediaset)