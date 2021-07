Nainggolan, Inter rigidissima: “Radja non rimarrebbe volentieri. Nuova soluzione ‘intermedia’

Continua il braccio di ferro tra l'Inter e Nainggolan. Per lasciare i nerazzurri e approdare al Cagliari, il belga chiede una buonuscita

"... Anche l’Inter, però, si è da sempre dimostrata rigida su questa questione: non ha intenzione di venire incontro alle richieste di Nainggolan. L’inizio della stagione, però, si avvicina e i nerazzurri non possono rischiare di ritrovarsi a dover pagare lo stipendio di un giocatore che non rientra nei piani di allenatore e società e soprattutto che non rimane volentieri. Per questo, si dovrà provare ad aprire un dialogo e cercare una soluzione che sia il meno svantaggiosa possibile per tutte le parti in causa, magari con una buonuscita che si avvicini alle richieste del giocatore ma che sia spalmabile a bilancio su più anni".