GdS – Nainggolan, le posizioni di Inter e Cagliari. Lo scenario più probabile…

L'aggiornamento sul futuro del centrocampista belga che vorrebbe restare in Sardegna anche la prossima stagione

Con la salvezza ormai in tasca, il Cagliari è già concentrato sulla prossima sessione di mercato. I sardi dovranno trovare un accordo con l'Inter se vorranno trattenere Radja Nainggolan, ceduto in prestito a gennaio per sei mesi al club di Giulini. Il belga non rientra nei piani nerazzurri e il trasferimento definitivo in rossoblù sembra la soluzione in grado di mettere d'accordo tutti. Questa però la situazione attuale, raccontata dalla Gazzetta dello Sport: "I primi contatti tra le parti ci sono già stati, il Cagliari spera nella rescissione di Radja così da poterlo tesserare da svincolato. L'Inter, dal canto proprio, vorrebbe ottimizzare qualcosa, magari incassando quei 4-5 milioni che farebbero comunque comodo in questo particolare momento: ipotesi che il presidente Tommaso Giulini vorrebbe evitare".