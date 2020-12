Inter, tutto ruota intorno a un nome. Nainggolan, Zhang dovrà arrendersi? Per Vecino…

Prima si vende e poi si compra. È il mantra in casa Inter, non ci sono altre vie. In vista del mercato di gennaio qualche giocatore ha iniziato a preparare la valigia, l’indiziato numero uno è Radja Nainggolan. “La parentesi con Conte non ha portato gli effetti sperati e stavolta anche il presidente Steven Zhang dovrà arrendersi. Se a settembre Zhang si era impuntato sulle cessioni in prestito, è lecito pensare che anche il prestito possa essere una soluzione“, spiega la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista belga piace sempre al Cagliari, ma i costi sono alti, secondo il quotidiano la pista che porta in Sardegna non è scontata. “Per Vecino si cerca squadra, ma dopo sei mesi in infermeria non sarà semplice da piazzare“.

“Tutto poi ruota intorno ad Eriksen: ieri dall’Inghilterra rimbalzava la voce di un affondo pronto del Manchester United da 30 milioni. Inutile dire che l’Inter accetterebbe volentieri. E poi occhio sempre al futuro di Ivan Perisic. Il croato è riuscito a ritagliarsi un ruolo nello scacchiere di Conte, ma è difficile dire che sia riuscito a convincere fino in fondo. Perisic ha mercato (estero), anche per via dell’ultima stagione al Bayern: basterà la sua cessione per un acquisto importante?”.

(Gazzetta dello Sport)