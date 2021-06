Nandez, l’Inter accelera. “Nel discorso questi due primavera e Pinamonti”

Il club nerazzurro sembra aver scelto Naithan Nandez come rinforzo a centrocampo: i dettagli della maxi operazione

L'Inter sembra puntare forte su Naithan Nandez . Lo ha confermato ieri il ds del Cagliari Capozucca e i contatti sembrano essere frequenti e proficui. Secondo Tuttosport, infatti, il club nerazzurro può davvero accelerare per chiudere l'uruguaiano: "Un sondaggio fatto settimana scorsa, quando le società si erano incontrate per Radja Nainggolan.

Ma ora, alla luce degli eventi, quel pour-parler può essere approfondito, anche perché il Cagliari, sul Ninja, è pronto a tornare alla carica. Nei discorsi tra club sono entrati due primavera (Satriano e Hoti) ma problema è che l’Inter - per lasciarli al Cagliari - chiede garanzie di utilizzo che il club rossoblù non può dare, ma soprattutto si è parlato di Andrea Pinamonti, scelto come sostituto del Cholito Simeone.