Unione Sarda: “Nandez-Inter, sì al prestito. Ma arriva dai sardi un doppio no secco”

Continua, serrata, la trattativa tra Inter e Cagliari con al centro il nome di Nahitan Nandez. Al centrocampista uruguaiano sono stati concessi tre giorni in più di vacanze, segno che il suo destino è ormai nerazzurro: va però trovata la quadra a livello economico tra le due società. Secondo quanto scrive L'Unione Sarda, il club di Giulini è al momento fermo sulla sua posizione: sì al al prestito anche con diritto di riscatto, ma oneroso, con Radja Nainggolan come contropartita e che diventi obbligo dopo un certo numero di presenze del giocatore. L'Inter, dal canto suo, può offrire solo 3-4 milioni per il prestito: intanto è arrivato un doppio no secco del club sardo alla proposta di Marotta di inserire nell'affare Agoumé e Pinamonti in scambio.